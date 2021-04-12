Официальный представитель компании Baykar Makina сообщил в субботу, что третий прототип современного турецкого беспилотного боевого летательного аппарата (ББЛА) Akıncı успешно прошёл ещё одно испытание.

Технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар поделился видео с последних испытаний в своем микроблоге в Twitter, отметив, что прототип прошёл тест на идентификацию системы на средних высотах, пишет Sabah.

«Свободный и независимый дрон в нашем небе», — написал Байрактар.

В феврале технический директор заявил, что компания скоро начнёт массовое производство отечественных БПЛА. Ожидается, что в этом году Akıncı поступит на баланс турецких сил безопасности.

Издание отмечает, что дрон может летать в течение 24 часов на высоте до 12 тыс. 192 метра, имеет размах крыльев 20 метров и грузоподъёмность 1 тыс. 350 кг.

Akıncı будет оснащён локальным радаром с активной электронно-сканируемой антенной (AESA) и ракетами класса «воздух-воздух» Gökdoan и Bozdoan. Кроме того, дрон сможет использовать несколько типов боеприпасов местного производства, таких как ракеты, запускаемые вне зоны поражения ПВО (SOM).

Minval.az