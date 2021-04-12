Турция провела успешные испытания гибридного двигателя ракеты, предназначенной для выполнения миссии на Луну. Об этом сообщил в Twitter турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк.

«Наша подготовка к жесткой посадке, которая является первым этапом лунной миссии в рамках национальной космической программы, продолжается», — заявил он.

По данным агентства Anadolu, испытания прошли в черноморском районе Шиле на северо-востоке провинции Стамбул. Их следующий раунд ожидается в Синопе на севере страны в мае.

Кроме того, протестирована двигательная установка другой ракеты — Sonda.

Анкара рассчитывает осуществить миссию к Луне в два этапа, в 2023 и 2028 годах. На первом беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли. Первый запуск пройдет при сотрудничестве с международными компаниями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Среди прочего, Анкара намерена создать собственный космодром, отправить турецкого гражданина в космос, а также запустить новые спутники для гражданских и военных нужд. Программа нацелена на вывод Турции «в высшую лигу в космической сфере», объяснил тогда министр промышленности и технологии. Инициатива ввиду сложной экономической обстановки в стране вызвала волну критики.



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