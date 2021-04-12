Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны. Видеозапись доступна на YouTube.

Мендель отвергла возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс: «Главнокомандующий нашей армии [Руслан Хомчак] уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».

При этом пресс-секретарь президента считает, что на обострение ситуации может пойти Россия. «Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», — подчеркнула Мендель.

Пресс-секретарь президента добавила, что к урегулированию вопроса должны вести только переговоры. «Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — констатировала она.

Minval.az