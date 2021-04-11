Итальянская Чивита ди Баньореджо находится в центральной части страны, в регионе Лацио, примерно в 120 км от Рима. Столетия назад город был намного больше и соединялся дорогой с другими населенными пунктами. Сегодня же попасть в «умирающий город» можно только пешком по мосту, отмечает РБК.

Чивита ди Баньореджо основали этруски около 2,5 тыс. лет назад на рыхлом вулканическом туфе, который сформировал гору.

Оползни, землетрясения, трещины и эрозия резко уменьшили размер Чивита ди Баньореджо, и он остался одиноко «торчать» на вершине отрога.

Поворотным моментом в истории города стало землетрясение в 1695 году. После него большая часть жителей покинули Чивита ди Баньореджо. Природное явление негативно сказалось на эрозии скалы: в городе стало опасно жить, и с тех пор Чивита-ди-Баньореджо медленно «умирает».

Власти Италии выдвинули город Чивита ди Баньореджо и его окрестности с крутыми скалами и долинами, известными как «бесплодные земли», в кандидаты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что ЮНЕСКО примет решение в июне 2022 года.

Сегодня размер Чивита ди Баньореджо составляет примерно 152 на 91 м, чуть меньше размера двух футбольных полей. Главная площадь сравнима по размеру с баскетбольной площадкой.

До пандемии «умирающий город» привлекал внимание туристов, путешествующих между Римом и Флоренцией. По данным National Geographic, в 2019 году в городе было до 10 тыс. посетителей в день. Однако, по словам местных геологов, интерес туристов негативно влияет на состояние Чивиты ди Баньореджо: за пять лет посетители вытоптали 12 дюймов почвы на главной площади.

В городе есть действующая церковь, рестораны, кафе и отели, но нет продуктовых и хозяйственных магазинов.

К 1920-м годам в городе все еще проживали 600 человек. Сегодня, по данным Reuters, количество постоянных жителей колеблется от 10 до 14 человек, в зависимости от туристического сезона.

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