Власти небольшого городка Красник на юге Польши два года назад объявили его «свободным от ЛГБТ-сообщества», что привело к серьёзным убыткам. Под угрозу поставлены многомиллионные зарубежные инвестиции, а городок получил клеймо гомофобов.

«Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики», — заявил мэр города Войцех Вилк, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на The New York Times.

Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городке идёт дискуссия по поводу традиционных и современных ценностей.

Отмечается, что один из французских городов в прошлом году разорвал партнёрство с Красником в знак протеста. А Норвегия, от которой мэр надеялся получить почти 10 миллионов долларов, прекратит финансирование проектов в текущем году. Это коснётся всех польских городов, которые приняли аналогичное решение.

Minval.az