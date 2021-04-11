Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 апреля 2021 года принял участие в круглом столе под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта», организованном Университетом АДА.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, в мероприятии приняли участие представители ведущих аналитических центров из 15 стран.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участникам о новой ситуации в регионе после конфликта, трехсторонних заявлениях и их реализации, возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов международного права, в частности строгого соблюдения территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также о ситуации на освобожденных территориях, масштабных разрушениях и незаконной деятельности Армении.

Говоря о восстановлении, реконструкции и реинтеграции освобожденных территорий, министр рассказал о принятых мерах по восстановлению жизни на этих землях.

Джейхун Байрамов сообщил участникам о проблемах, препятствующих реализации трехсторонних заявлений и ставящих под угрозу возможности сотрудничества в регионе, и в этом контексте министр отметил попытки Армении перебросить войска на азербайджанскую территорию, отказ Армении предоставить карты минных полей, реваншистские заявления армянской стороны и другие вопросы.

В конце мероприятия глава МИД ответил на многочисленные вопросы участников и проинформировал их о роли российских миротворцев в регионе, возможном вкладе международных организаций в текущий процесс, борьбе с дезинформацией против Азербайджана, перспективах регионального сотрудничества и др.

Minval.az