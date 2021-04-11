Самая популярная криптовалюта биткоин снова поорожала до 60 тысяч долларов. Ее стоимость растет на новостях о возможном сокращении предложения. Об этом пишет Reuters.

Отметим, биткойн впервые взял эту планку 13 марта, достигнув рекордной отметки в 61 781,83 доллара на бирже Bitstamp. Это произошло сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

При этом аналитики полагают, что за последние пару недель инвесторы обратили свое внимание на фондовые рынки и другие криптовалюты. В результате чего биткойн фактически «бездействовал» на уровне 50 000 долларов.

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