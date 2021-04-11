Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 8-10, днем 17-22, в Баку ночью 8-10, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана в основном ночью и вечером местами возможны грозы, дожди, град. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-13, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метереологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Minval.az