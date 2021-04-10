Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку Украине, говорится в сообщении представителя госдепа.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторик», — говорится в распространенном госдепартаментом сообщении официального представителя американского дипведомства Неда Прайса. О каких именно провокациях идет речь, в заявлении не уточняется.

Minval.az