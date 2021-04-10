Журнал Forbes перестал учитывать создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова как миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов, теперь он включен в российский список.

В начале недели гражданин России и островного государства Сент-Китс и Невис Дуров возглавил рейтинг богатейших бизнесменов ОАЭ. Издание оценило его состояние в 17,2 миллиарда долларов. Однако теперь в списке эмиратских миллиардеров осталось четыре человека.

Среди россиян Дуров занял девятое место, сдвинув на десятое место владельца «Нафта Москва» и контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова с семьей. Богатейшим россиянином по-прежнему остается глава «Северстали» Алексей Мордашов с 29,1 миллиарда долларов.

В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. В 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018-м — 1394-е место.

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