Российская Федерация наращивает силы вблизи украинской границы для «преднамеренной демонстрацией силы», сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю и сепаратистам на Донбассе.

Агентство отмечает, что недавнее развертывание оборудования возле украинской границы, запечатленные на этой неделе на видео, является тем, что близкий к Кремлю источник назвал «преднамеренной демонстрацией силы» во время растущей напряженности.

«Москва делает это открыто, намеренно раскрывает танки в дневное время. Это не то, как готовится война, это просто демонстрация силы», — сказал агентству источник.

Отмечается, что военное наращивание не является признаком серьезной эскалации в конфликте.

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