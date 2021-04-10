Британские телезрители начали жаловаться на то, что сетка вещания новостной корпорации ВВС была перекроена таким образом, что там не осталось ничего, кроме сюжетов о супруге королевы Великобритании Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филиппе, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет, сообщает РИА Новости. Соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб появилась на сайте корпорации.

«Мы получаем жалобы на слишком детальное телевизионное освещение смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского», — говорится в соответствующем разделе на странице телерадиовещательной корпорации.

Как замечает в этой связи агентство PA, ВВС накануне полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции ВВС.

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