Принц Гарри и Меган Маркл высказались о смерти герцога Эдинбургского. На сайте своего фонда Archwell супруги опубликовали сообщение.

«Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать», – написали Меган и Гарри.

Как известно, герцоги Сассекские сейчас проживают в США и находится в ссоре с родственниками принца. На данный момент неизвестно, прилетят ли они в Великобританию на похороны принца Филиппа. Вполне возможно, что приедет только Гарри, так как Маркл беременна вторым ребенком.

Minval.az