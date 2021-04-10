Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что отрабатывается возможность ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом. Об этом Тихановская сказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

«Такая встреча (с Зеленским — ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась», — подчеркнула Тихановская.

Кроме того, она подтвердила, что встреча с новым президентом США Байденом — в процессе подготовки.

«Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи — COVID-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений», — добавила Тихановская.

Она также отметила, что получает последние новости от посла США в Беларуси Джулии Фишер.

Minval.az