Китайский регулятор одобрил для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную местной фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом говорится в официальном заявлении компании опубликованном в субботу, 10 апреля.

«Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса», — говорится в заявлении.

Разработчики отмечают, что новый препарат «обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма».

По официальным данным, кроме упомянутого препарата , в Китае разработаны еще пять вакцин от коронавируса: три инактивированных, аденовирусные и рекомбинантная белковая. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.

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