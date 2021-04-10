Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

По данным ведомства на 6 апреля, в стране выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях не уточняется, какая вакцина использовалась.

Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные.

«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти.

«Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», — подчеркивается в сообщении Swissmedic.

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