Государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится на сайте регулятора.

Размер штрафа составит 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($ 69,67 млрд по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд ), сообщил регулятор.

Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», заключил регулятор. «Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», — считает управление.

Minval.az