В Великобритании 9 апреля объявлен национальный траур, этим утром умер супруг Елизаветы II принц Филипп.

«Королева будет соблюдать траур после смерти принца Филиппа <…> Период официального королевского траура продлится 30 дней», — информирует «Вестник Кавказа» со ссылкой на Daily Mail.

Во время траура Елизавета II не будет выполнять своих обязанностей монарха, все государственные дела будут приостановлены. В ближайший месяц в Великобритании не будут приниматься новые законы.

Во всем королевстве приспустят флаги, а парламентарии повяжут черные ленточки в память о принце Филиппе.

Принц Филипп, согласно его воле, будет похоронен в Виндзорском замке.

Напомним, до своего 100-летия он не дожил ровно два месяца.

Minval.az