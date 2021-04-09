Четыре человека в течение «недавнего времени» умерли в России вскоре после того, как привились от коронавируса вакциной «Спутник V», пишет издание EUobserver, ссылаясь на документы, поступившие в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Это агентство занимается экспертизой «Спутника V», которая должна позволить препарату выйти на рынок Евросоюза, отмечает Meduza.

Речь идет об официально не раскрытых в России случаях возможных осложнений после вакцины, утверждает издание, ссылаясь на документы Роспотребнадзора, поступившие в EMA от неизвестного человека.

Согласно этим документам, у шести россиян возникли различные «медицинские осложнения» после вакцинации, а еще четверо — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, а также не идентифицированный в документах человек — умерли.

При этом смерти были вызваны разными причинами — проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови — и могут быть никак не связаны с вакцинацией «Спутником», подчеркивает EUobserver.

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