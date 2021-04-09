К распространенному накануне заявлению нам добавить нечего. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» заявил пресс-секретарь вице-премьера правительства Армении Тиграна Авиняна Нжде Овсепян, комментируя заявление командира российской миротворческой бригады в Карабахе генерала Рустама Мурадова о том, что вчера возвращения пленных не планировалось.

«Это ложная провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Это был обычный простой визит», — сказал генерал, отвечая на вопрос о том, почему власти Армении распространили подобную информацию.

Minval.az