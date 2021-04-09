Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о «подготовке Украины к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности и является дезинформацией.

«Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации», — цитирует заявление Хомчака пресс-центр генштаба.

Он отметил, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.

По его словам, освобождение Донбасса силой приведёт к гибели большого числа людей и является неприемлемым для Киева.

Minval.az