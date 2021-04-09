Полковнику медицинской службы Ибрагимову Эльхану Паша оглу присвоено воинское звание «генерал-майор медицинской службы».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Полковнику медицинской службы Ибрагимову Эльхану Паша оглу присвоено воинское звание «генерал-майор медицинской службы».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/04/09 13:56
Раздел: Наша жизнь
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