Армяно-российские отношения должны развиваться в рамках формулы «миссия на двоих». Об этом сказал президент Армении Армен Саркисян в интервью Sputnik Армения.

По его мнению, такой миссией может стать создание условий для укрепления мира и стабильности в регионе, в Большой Евразии и во всем мире. Он напомнил, что армянский и российский народы прошли через множество испытаний, включая две мировые войны, а потому более всех заинтересованы в конструировании новой системы международных отношений, способной адекватно реагировать на надвигающиеся вызовы и угрозы.

«Россия – великая ядерная держава с давними имперскими традициями, Армения — небольшая республика, обладающая гигантским потенциалом. Речь идет о Диаспоре, которая чрезвычайно хорошо интегрирована в общественно-политическую жизнь большинства стран мира — от Сан-Франциско до Канберры. Скажу вам больше, мир вступает в эпоху, когда на первый план выйдут сетевые государства, и Армения имеет все шансы стать таковым. В свою очередь Россия должна определиться с тем, какой она хочет видеть Армению», — отметил глава государства.

По убеждению, есть два сценария будущего Армении. Первый – это ослабленная и крайне зависимая страна, где идет постоянная борьба узких групп влияния, либералов, националистов, радикалов и популистов, ищущих расположения «старшего брата». И второй – это сильная Армения, которая использует все имеющиеся у нее ресурсы и потенциал для укрепления собственного авторитета, а также своего союзника, и продвижения интересов двух стран.

«Однако это справедливо только в случае, если оба воспринимают защиту интересов союзника как свои собственные. А также если эти отношения базируются на доверии и предсказуемости», — отметил президент.

Minval.az