Почти 150 шведов потребовали компенсации от страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов из-за осложнений после вакцинации от COVID-19. В двух случаях речь идет о летальных исходах, сообщает в пятницу Шведское радио.

«Мы пока не занимаемся предоставлением какой-либо компенсации. Это требует более длительного расследования. Мы приняли решение в некоторых случаях с незначительными осложнениями, когда мы отказали», — пояснил заместитель директора ведомства Андерс Хультман.

Требования компенсации касаются всех трех одобренных к использованию в стране вакцин Pfizer — BioNTech, Moderna и AstraZeneca. По словам Хультмана, ни один из препаратов не выделяется в этой статистике на фоне других.

Minval.az