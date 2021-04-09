Политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал политические события прошедшего дня. Он напомнил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в Ереване генпрокурора России Игоря Краснова:

«Краснов прибыл в Баку после визита в Ереван для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Чувствовалось, что Кремль отправил Краснова с особой миссией в Баку и Ереван. Скорее всего, Генпрокуратур России вел переговоры также по вопросу «военнопленных».

В течение дня стали распространяться новости о том, что «армянские военнопленные» возвращены самолетом, приземлившимся в Ереване. Однако пресс-секретарь вице-премьера Армении Нжде Овсепян заявил, что в самолете, приземлившемся в Ереване, не было «армянских военнопленных». Пока в Ереване ждали «военнопленных», министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсифом бин Ахмед аль-Осайми, что «вопрос о военнопленных закрыт».

«Возвращение «военнопленных» не в интересах Азербайджана до тех пор, пока не будет прояснен вопрос с «Искандерами» и картами минных полей», — отметил Эльхан Шахиноглу.

Minval.az