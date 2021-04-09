Власти Грузии приняли решение прививать вакциной AstraZeneca в только людей старше 55 лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, передает Эхо Кавказа.

«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», – заявила Габуния.

По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк.

«Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей», – сказала Габуния, добавив, что поставки этой вакцины будут продолжаться в обычном режиме.

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