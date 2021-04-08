Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в ближайшее лето. 28-летний француз больше не намерен оставаться в стане «красных дьяволов», так как игрок видит, что у клуба нет амбиций и хорошего состава для борьбы за трофеи.

Погба обсуждает условия личного контракта с «Реалом» и «Ювентусом». Игрок обойдется клубу в 60 млн евро, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Поль Погба провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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