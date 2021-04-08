В Азербайджане выявлено еще 2717 случаев заражения коронавирусом, 1341 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
31 пациент с коронавирусом скончался.
В Азербайджане выявлено еще 2717 случаев заражения коронавирусом, 1341 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
31 пациент с коронавирусом скончался.
Дата: 2021/04/08 18:52
Раздел: Важно
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