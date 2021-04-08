Политика США, направленная на то, чтобы поставить иранский народ на колени, ни к чему не привела, Иран смог добиться значительных успехов в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на 10-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8, передает агентство Mehr.

«Исламская восьмерка» была создана 15 июня 1997 года. Идею создания D-8, в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция, выдвинул экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан.

Председательство в организации на ближайшие два года перешло от Турции к Бангладеш.

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