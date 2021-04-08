Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева, заразившаяся коронавирусом, помещена в Центральную больницу нефтяников.

«Болею уже семь дней. Со вчерашнего дня я в больнице, лечусь уже под наблюдением врачей, прохожу все необходимые медицинские процедуры», — сказала она.

Актриса призвала всех серьезно относиться к своему здоровью, делать все необходимое, чтобы защитить себя от коронавируса.

«Это очень коварное заболевание», — цитирует Оруджеву Тренд.

Minval.az