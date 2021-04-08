Россия ожидает от Ирана скорейшей ратификации подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

«Ожидаем, что в Иране как можно скорее завершатся процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, и тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент нашего взаимодействия на Каспийском море», — сказал он.

Minval.az