«Я знаю, что дистанционное обучение создает большой стресс и дискомфорт для семей. Мы это понимаем. Думаю, в обществе не должно складываться впечатление, что Министерству образования не известно об этом. Мы должны рассматривать дистанционное обучение как производное от пандемии».

Об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, есть проблемы решение которых в кратчайшие сроки не представляется реальным: «В некоторых населенных пунктах обеспечить интернет в короткие сроки невозможно по объективным причинам. Не все учителя проводят дистанционные занятия на одном уровне. Проведенные исследования показывают, что проблемы дистанционного обучения проявляются более серьезно в сельской местности. Поэтому есть еще и телеуроки. Роль семей сейчас больше, чем когда-либо прежде. И поэтому надо правильно управлять эмоциями», — цитирует министра Репорт.

Minval.az