В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются активные мероприятия по контролю за соблюдением карантина больными коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники органов внутренних дел 7 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 15 пациентов с коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Minval.az