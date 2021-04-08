Госдепартамент США утверждает, что Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его. Соответствующую точку зрения изложил в среду заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Он выступил на интернет-семинаре, который был организован вашингтонской неправительственной организацией «Турецкое наследие», передает ТАСС.

«Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе», — сказал Кент.

При этом он, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт, а также процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД. «Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: «Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находимся сейчас», — отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. «Это довольно пессимистичная, но, возможно, реалистичная оценка того, как Россия манипулирует конфликтом [в Карабахе] для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить странам [Армении и Азербайджану] двигаться вперед», — считает он.

Одновременно Кент заверил, что США приветствуют прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. «Мы все приветствуем завершение боевых действий в ноябре прошлого года, когда [президент РФ Владимир] Путин выдвинул условия [прекращения огня]», — сказал он.

С точки зрения американского дипломата, «в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу». «<…> Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса — так же, как [было, когда] Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад», — заявил Кент.

По его словам, до настоящего времени урегулирование шло в рамках минской группы ОБСЕ и «процесса сопредседателей, который совместно вели США, Франция и Россия». «Считаю, что перед этим механизмом стоят некоторые вызовы <…>. Есть ли подлинный интерес к тому, чтобы мы продолжали?» — отметил представитель Госдепартамента. На его взгляд, Минская группа «будет оставаться ключевой в такой степени, в которой сами две страны готовы уполномочить механизм помогать достичь соглашения».

«Другим открытым вопросом остается намерение России», — полагает Кент. «Она (Россия) решила не добиваться [согласования] условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы <…>. Она обеспечила это напрямую <…> в трехстороннем формате», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что США сохраняют готовность оказывать Азербайджану и Армении содействие в урегулировании конфликта, если в этом заинтересованы Баку и Ереван. «В такой степени, в которой Армения и Азербайджан привержены мирному урегулированию и использованию полномочий процесса сопредседателей Минской группы, США остаются готовы помогать двум странам найти путь вперед и привержены этому», — заявил заместитель помощника госсекретаря.

Кроме того, он прогнозировал, что «потенциально это открывает другие благоприятные возможности», включая потепление в будущем отношений между Арменией и Турцией. Впрочем, такое «возможно не в этом месяце и не в этом году», а только в отдаленной перспективе, признал Кент.

Minval.az