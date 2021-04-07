Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным «некоторые нюансы» функционирования российско-армянской объединенной группировки войск.

Об этом он сказал на встрече с Путиным в Москве. В этом контексте армянский премьер упомянул также коллективную систему противовоздушной обороны в регионе.

«Надеюсь, что мы сегодня обсудим и некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединенной группировки войск, у нас еще есть и объединенная региональная система ПВО. Есть некоторые нюансы, которые, я надеюсь, нам сегодня удастся уточнить», — сказал Пашинян на переговорах с Путиным.

Minval.az