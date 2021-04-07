В очередной части серии боксёрских мелодрам «Крид», которая является ответвлением серии «Рокки», не будет Сильвестра Сталлоне. И, соответственно, его персонажа — Рокки Бальбоа.

Об этом Слай обмолвился сначала в комментариях к своему посту в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос, а затем изданию THR ту же информацию подтвердил официальный представитель актёра. Без каких-либо дополнительных пояснений.

Впрочем, это не то чтобы большая неожиданность. Второй «Крид», последний на сегодняшний день фильм, где Сталлоне сыграл Рокки, напомним, заканчивается вполне однозначным хэппи-эндом: старик Бальбоа оставляет Адониса Крида наслаждаться триумфом со словами «теперь твоё время» и уезжает налаживать отношения с сыном и нянчиться с внуком. А после мировой премьеры «Крида 2», Сталлоне окончательно поставил точку, официально попрощавшись с принесшим ему всенародную славу героем.

Однако не прошло и года, как Сталлоне не моргнув глазом заявил, что вообще-то есть неплохой шанс снять ещё один фильм линейки про Рокки. И даже пересказал в общих чертах, о чём он будет (Рокки заводит дружбу с юным бойцом нелёгкой судьбы, нелегальным мигрантом). С тех пор, правда, о проекте ничего не слышно.

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