По факту хищения бюджетных средств в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело в отношении Бакирова Бабека Низам оглу, занимавшего в 2014-2020 годах должность директора средней школы в селе Акшем Евлахского района.

Как сообщили в прокуратуре Евлахского района, расследование установило обоснованные подозрения в том, что Бабек Бакиров в течение 5 лет вписывал имя уволенного лица в журнал оплаты труда, при том, что он не исполнял свои обязанности, и присваивал заработную плату и другие выплаты, перечисляемые на банковскую карту, сознательно вводил ложные сведения в документы, приписывая дополнительные учебные часы на имена некоторых учителей, не обеспечив учет и охрану оборудования учреждения, тем самым нанес значительный ущерб правам и законным интересам юридического лица — отделу образования Евлахского района на общую сумму 10 тысяч манатов, передает АПА.

На основании собранных доказательств Б.Бакирову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 179.2 (Присвоение или растрата с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (Служебный подлог).

Minval.az