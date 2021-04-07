Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал российскую вакцину Спутник V, партия которой была приобретена предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, что ранее получила одобрительные выводы в статье научного журнала The Lancet, пишет Dennik N.

Словацкий регулятор не имеет достаточной информации о предоставленной РФ вакцине, чтобы одобрить ее применение.

Отмечается, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида.

Однако на основании полученных данных нельзя дать заключение об эффективности и безопасности препарата.

В Институте также заявили, что не получали от российской стороны всех документов о производстве или безопасности Спутник V, необходимые для полной оценки.

К тому же поступившие в Словакию дозы не являются идентичными той вакцине, которая оценивалась журналом The Lancet.

Minval.az