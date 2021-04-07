Австрийский активист Макс Шремс, возглавляющий некоммерческую организацию None of Your Business (NOYB), подал жалобу на американскую компанию Google из-за подозрений в постоянной незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщает газета Financial Times.

В обвинении говорится, что телефоны с Android генерируют индивидуальные рекламные коды, которые похожи по структуре на рекламные идентификаторы Apple. По данным активиста, это позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в сети.

Коды созданы для того, чтобы лучше настраивать рекламу под потребности юзеров. Шремс подал жалобу во французский регулятор по защите конфиденциальных данных. Он считает, что таким образом Google следит за пользователями без их согласия и нарушает законы Евросоюза.

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