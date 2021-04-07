Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разработанные в Турции в последние годы, меняют современную тактику ведения боя. Об этом говорится в статье американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, опубликованном в журнале «American Purpose».

«Ударные БПЛА внесли важный вклад в подъем Турции как региональной державы в 2020 году», — пишет Фукуяма.

В публикации отмечается, что в начале 2010 годов США и Израиль считались ведущими игроками в сфере разработок беспилотной авиации, однако Турция смогла очень быстро зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров этого рынка. Политолог напоминает, что разработанные Турцией ударные беспилотники использовались не только в Ливии, Сирии, Карабахе, но и в борьбе против террористов PKK внутри самой Турции. Военное присутствие Турции в Сирии позволило предотвратить возможную бойню в Идлибе, отмечает он.

«Благодаря большей результативности Турции удалось обойти США, Китай или Россию и стать более сильной региональной державой», — пишет Фукуяма.

Американский политолог привлек внимание к впечатляющим характеристикам турецких ударных беспилотников. Турецкие дроны последней разработки впечатляют; к примеру, TB2 может находиться в воздухе 24 часа и выполнять задачи как по разведке, так и по атаке.

Фукуяма напомнил, что впервые Турция масштабно использовала ударные БПЛА в марте 2020 года после гибели в Сирии 36 турецких военных. Вместе с техникой, в том числе системами ПВО, были полностью уничтожены все дислоцированные в этом регионе формирования, подконтрольные Башару Асаду, пишет эксперт.

Далее турецкие ударные беспилотники продолжили удивлять в Ливии и Карабахе. Особенно примечательны масштабы ущерба, нанесенного этими средствами беспилотной авиации армянским войскам, считает Фукуяма.

Американский эксперт уверен, что в ближайшем будущем в центре внимания в войнах и конфликтах будут именно беспилотники.

«Ударные БПЛА в корне изменили ситуацию. Они дешевле, их трудно выявить и уничтожить, и они позволяют не рисковать жизнями пилотов. Армии по всему миру сейчас думают, как защитить себя от дронов, и неясно, кто выиграет гонку вооружений между ударными БПЛА и системами противодронной защиты», — говорится в публикации.

Minval.az