Начался визит председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде и руководителей религиозных конфессий в Барду и Агдам.

В поездке принимают участие председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава римско-католической общины в Азербайджане Владимир Фекетен, руководитель албанской религиозной общины Роберт Мобили и представители Православной церкви, передает АПА.

Minval.az