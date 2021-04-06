Идея с переводом автомобиля на электрическую тягу не нова, но только сейчас для этого появились необходимые технологии. Известные бренды выпустили если не серийные электромобили, то их концепты. Переход на электричество открывает большие перспективы в автопроме. Даже на российском рынке объявили о появлении электромобиля, который должен пойти в серийное производство, отмечает 2Drive.

Первым российским электрокаром должен стать автомобиль, разработанный компанией Zetta. Для России это первая подобная разработка, и она имеет целый ряд отличий от общепринятой схемы. Использование принципиально новой конструкции скажется на цене автомобиля – его заявленная стоимость должна составить от 550 тыс. рублей в базовой комплектации. Планировалось, что серийное производство начнётся в 2020 году, но из-за ситуации с коронавирусом процесс был приостановлен, и теперь дата передвинута на 2021 год.

По заявлению производителя, на данный момент собрано несколько электрокаров, полностью готовых к эксплуатации. Все они прошли процедуру тестирования и готовы к использованию. Как только будет завершено оснащение производственных площадей, начнётся выпуск серийной продукции.

Производственные мощности для выпуска электромобилей Zetta размещают в Тольятти. Ожидается, что все работы по подготовке к серийному производству завершатся к декабрю 2020 года. За год планируется собрать 10000 электрокаров, а со временем проектная мощность должна дорасти до 15000 машин в год.

Предполагается, что одним из самых привлекательных качеств электромобиля станет его цена. Если на момент старта продаж она не изменится, буквально каждый автолюбитель сможет позволить себе новую электрическую игрушку в базовой комплектации. В средней цена должна составить от 750 тысяч рублей, а в «люксовой» — от 950 тысяч. Около половины всей стоимости электромобиля составляет батарея, закупаемая в Китае – в России их не производят.

У предсерийной версии автомобиля интерьер достаточно аскетичный, возможно, его ещё будут дорабатывать. Главная его особенность – отсутствие большого количества деталей управления. Их заменит мультимедийная система, с которой можно будет контролировать весь автомобиль. В последних предсерийных версиях тканевое покрытие торпеды заменено на прочный пластик.

Как планируется, электрокар будет выпускаться в трёх комплектациях, различающихся приводом на два или четыре колеса и ёмкостью батарей. Самая младшая комплектация будет иметь привод только на два колеса, запас хода на 180 км и батареи ёмкостью 10 кВт*ч. Объём производства базовой комплектации должен составить 40%. В средней комплектации, это 30% производства, к приводу на два колеса добавится увеличенный объём батареи. Остальные же придутся на «люксовую» модель с полным приводом, батареями на 32 кВт*ч и запасом хода на 500 км. Скорость передвижения нового электрокара планируется ограничить до 120 км/ч.

Как указал производитель, конструкция электромобиля имеет целый ряд отличий от общепринятой схемы. Некоторые из них существенно влияют на цену, другие же – на комфорт в эксплуатации. Одна из особенностей касается непосредственно ходовой части. В электрокаре вместо стандартной трансмиссии используются моноколёса. Каждое колесо содержит в себе электродвигатель и может работать независимо от других, что позволяет избавиться от громоздкой и тяжёлой трансмиссии. Это значительно удешевляет всю конструкцию, позволяет снизить цену на готовую продукцию и сильно снижает массу электромобиля.

Для управления автомобилем понадобится только общий контроллер, координирующий работу всех четырёх колёс. При этом энергопотребление у моноколёс меньше, чем у полноценного электродвигателя, которым оснащают на данный момент электромобили. Это увеличивает автономность машины и дальность пробега на одной зарядке. Каждое моноколесо имеет встроенный контроллер и управляется отдельно. Для любого из них можно отдельно контролировать мощность, крутящий момент и скорость вращения.

Электромобиль оснащается двумя раздельными контурами тормозной системы, электрическим и гидравлическим. Фактически машина представляет собой шасси с установленными основными системами – колёсами, аккумуляторной батареей, тормозной системой, фарами и прочими. Монтируемая на шасси каркасная конструкция позволяет добиться практически любой формы кузова, что делает этот проект весьма интересным.

Minval.az