Военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов ожидает, что Ереван и без прихода к власти Кочаряна не откажется от реваншистских идей. «Я думаю, что подготовка к очередной войне в долгосрочной перспективе будет элементом государственной политики Армении после разгрома ее армии Азербайджаном осенью прошлого года», — заявил он.

Что касается Роберта Кочаряна, то при всей популярности его идей среди националистически настроенной части граждан Армении к власти ему вряд ли удастся прийти. «Это абсолютно отыгранное лицо, у которого нет никаких перспектив. Вся его медийная составляющая, включая вчерашнее интервью, объясняется тем, что его финансирует та часть российской диаспоры, что организованно поддерживает политику Армении с начала 90-х годов прошлого века», — заключил Олег Кузнецов, слова которог приводит «Вестник Кавказа».

Minval.az