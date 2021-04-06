Политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко обратил внимание на характер формулировки ответа Роберта Кочаряна в интервью Познеру.

«Я сосредоточился на словах о состоянии Армении и ее армии – если при этом состоянии нельзя думать о реванше, значит, есть какое-то другое состояние, при котором о реванше думать можно? То есть он не исключает саму по себе возможность реванша», — прежде всего сказал он.

«В интервью Кочарян признал, что сейчас армия разгромлена и Ереван не может себе позволить воевать, однако из этого выходит, что все изменится, если или когда Армения перевооружится. Если бы он сказал что-то вроде «мы готовы отказаться от реваншизма и приступить к налаживанию мирных, нормальных отношений с Азербайджаном» – это было бы действительно конструктивным заявлением. Но в беседе с Познером Кочарян лишь отметил, что сейчас у Армении просто сил нет, а это определенно реваншистское заявление», — подчеркнул Максим Шевченко.

В случае прихода к власти Роберта Кочаряна в связи с этим следует ожидать новой милитаризации Армении. «Реваншизм руководителей государства – это сам по себе риск для безопасности региона. Кочарян сам же сказал, что он займется перевооружением армии, модернизацией и закупкой новых современных вооружений. Все это ради попытки опять начать войну. Человек, который настроен на мир, такого бы не говорил», — обратил внимание эксперт, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Minval.az