В Азербайджане выявлено еще 2035 случаев заражения коронавирусом, 1174 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
32 пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 2035 случаев заражения коронавирусом, 1174 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
32 пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/04/06 18:16
Раздел: Новость
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