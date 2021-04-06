Судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян приняла решение о прекращении уголовного дела о «1 марта», поскольку КС признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой и было предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников.

Решение предполагает, что мера пресечения в отношении бывшего главы Генштаба Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна будет отменена, поскольку обоим обвинения были предъявлены лишь по этой статье. А в отношении Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна уголовное преследование будет продолжено, так как им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.

Minval.az