«То, что произошло за 44 дня, не было войной, это была бойня. Все СМИ были закрыты, у людей не было информации, а они один за другим бросали под огонь 1000 молодых людей. А мы думали, что побеждаем. Тысячи пошли и были убиты, и что, простим ли мы это?».

Об этом заявил кандидат в премьер-министры от Движения Вазген Манукян.

По его словам, правительство Пашиняна должно быть «вышвырнуто» не выборами, а «насильно, и чем насильнее будет это сделано, тем больше будут уважать армян».

«Теперь же говорят, что открылись дороги. То есть что? Вы сознательно проиграли войну, вы отдали 1000 жертв, чтобы открыть дороги? Получается, они пошли на войну, проиграли, чтобы открылись дороги. И 2-3 из этих неотесанных мужланов обогатятся за счет дорог, все сельское хозяйство будет разрушено, народ Армении снова встанет на путь переселения. Если вы думаете, что после этого ничего, все закончилось, и вы будете жить хорошо, нет, вы не будете жить хорошо, вы будете жить очень плохо», — сказал он.

Манукян также сказал, что нынешние выборы не принесут Армении ничего, кроме головной боли и вреда.

Minval.az