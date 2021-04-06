Компания «Moody’s Investors Service» («Moody’s») подтвердила долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне «Ва2».

«Moody’s» повысил указанные рейтинги страны со «стабильного» на «позитивный».

Позитивный прогноз отражает оценку «Moody`s» того, что управление и, в частности, эффективность политики улучшается, что может повысить устойчивость кредитного профиля правительства.

«В частности, усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед возможными потрясениями, в то время как дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных средств позволит осуществлять контрциклические расходы и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства», — говорится в сообщении.

Подтверждение рейтинга показывает кредитную силу Азербайджана, а также относительную внутреннюю политическую стабильность, которая поддерживает реализацию нефтегазовых проектов.

Наряду с этим сохраняются кредитные проблемы, включая все еще ограниченные перспективы из-за экономической диверсификации, институциональная слабость.

Minval.az