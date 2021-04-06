Бакинский оздоровительный центр (БОЦ) объявил о наборе добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и англо-шведской вакцины AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria) .

В феврале 2021 года сообщалось, что министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение в стране клинических исследований комбинированного применения этих вакцин.

В сообщении БОЦ говорится, что исследования будут проводиться в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в декабре 2020 года между ГК «Р-Фарм», компанией AstraZeneca, Научно исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Клинические исследования проводятся в соответствии с международным этическим и научным стандартом планирования и проведения исследований GCP (good clinical practice — надлежащая клиническая практика) и согласно утвержденному министерством здравоохранения Азербайджана протоколу клинических исследований. В испытаниях смогут участвовать граждане старше 18 лет.

Minval.az