«Армения по сей день продолжает экологический террор против природных ресурсов Азербайджана. Во время мониторингов на трансграничных реках с целью оценки экологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях выявлено, что река Охчучай больше остальных подвергается загрязнению».

Об этом заявил заведующий сектором по Карабахскому региону отдела охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рагуб Мирзоев.

Он отметил, что согласно результатам анализов образцов воды, взятых из реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района, содержание таких тяжелых металлов как медь, молибден, марганец, железо, цинк, хром и др. многократно превышают норму в реке:

«Это связано с тем, что производственные сточные воды расположенных на территории Армении Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по очистке медных руд непосредственно сливаются в реку без очистки. Еще одним доказательством этого является гибель форели и других видов рыб, выявленный в ходе мониторинга, проведенного в прошлом месяце в Охчучае», — цитирует его Репорт.

Р.Мирзоев также отметил, что Армения до сих пор не примкнула к Водной конвенции (Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер) и не взяла на себя соответствующие обязательства:

«В связи с экологическим террором, совершенным армянской стороной в Карабахском регионе, долгое время находившемся в оккупации, были направлены многочисленные обращения в соответствующие международные организации».

Minval.az